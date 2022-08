"Elle est folle": le FBI révèle des détails sur la violente dispute entre Brad Pitt et Angelina Jolie

Avec la bataille entre Johnny Depp et Amber Heard, le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie est l'affaire la plus explosive d'Hollywood. Et de nouveaux détails au sujet de leur divorce viennent d'être révélés par le FBI. En avril dernier, une plainte avait été déposée de manière anonyme à l'encontre de l'acteur pour "agression physique et verbale". Aujourd'hui, la presse américaine assure que c'est bien Angelina Jolie qui est derrière. Les faits remonteraient à 2016 lors d'un voyage en jet privé en famille qui aurait viré au drame.

Éméché, Brad Pitt aurait notamment traîné son épouse en direction des toilettes. Là, il l'aurait "

attrapée par la tête, en la secouant"

, suite à une querelle au sujet d’un des enfants. La plaignante assure que l'acteur aurait donné quatre coups de poing dans le plafond de l'avion après l’avoir accusée de "

foutre en l’air cette famille". "

Elle ne va pas bien, elle est en train de ruiner cette famille. Elle est folle",

lit-on dans des propos traduits par le

Huffington Post.

L'Américain de 58 ans aurait aussi renversé de la bière sur sa femme, lit-on dans le rapport du FBI. Angelina Jolie demandait le divorce moins d'une semaine après cette altercation.

Selon TMZ, des agents du FBI se sont bien rendus au bureau du procureur fédéral pour tirer cette affaire au clair, mais les charges ont été abandonnées "en raison de plusieurs facteurs".