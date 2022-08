Halle Berry change de look pour ses 56 ans

Nouvelle année, nouvelle tête. Ce dimanche 14 août, Halle Berry fêtait ses 56 ans et l'actrice oscarisée semble plus épanouie que jamais. Parfaitement à l'aise dans sa peau, la star prend des libertés capillaires ces derniers temps.

Celle qui affichait récemment une chevelure mauve électrique a opté pour de l'argenté pour son anniversaire. "Je ressens tellement de gratitude et de bonheur pour cet anniversaire ! Waouh !", a-t-elle écrit sur Instagram, selfie à l'appui. Dès le lendemain, Halle Berry transformait de nouveau ses boucles en y appliquant des reflets lavande du plus bel effet.

L'année dernière, la compagne du musicien Van Hunt se confiait sur sa vision du temps qui passe et sur le fait de vieillir. "On dit aux femmes que lorsque nous atteignons un certain âge, nous ne sommes plus valables. Je crois le contraire. La société devrait nous considérer comme des joyaux à mesure que nous vieillissons, car plus les femmes vieillissent, plus elles sont redoutables", estimait-elle lors d'une interview avec AARP.