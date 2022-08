La princesse Delphine revient sur sa relation avec le roi Albert II: "Il n'y a pas de rancœur. Il m’envoie des fleurs pour mon anniversaire"

Dans cet entretien, la princesse Delphine confie n'avoir appris son lien filial avec le Roi Albert II qu'à ses 17 ans. Avant cela, elle pensait être la fille de Jonkheer Jacques Boël, un riche industriel: "Cela a été un soulagement. Je pense que tout le monde en Belgique connaissait le secret, à part moi", raconte-t-elle.

Pourtant, elle attendra longtemps avant d'effectuer les démarches pour être reconnue par son père. Delphine de Saxe-Cobourg explique avoir décidé qu'il était temps, lorsque son père a abdiqué en faveur de son fils Philippe: "A ce moment, je me disais surtout que je ne l'aimais pas et que j'allais me battre pour ma vie. 'Maintenant, c'est moi et mes enfants. Notre futur. Cette histoire doit éclater au grand jour'", a-t-elle confié.

Depuis, sa relation avec le Roi Albert s'est nettement améliorée: "Il n’y avait aucun doute qu’il était mon père. Quand je me suis trouvée près de lui, je l’ai senti. C’était comme si rien n’était arrivé. C’était vraiment étrange. Il a un sens de l’humour brillant. C’est un homme très facile à vivre, et tellement intéressant. Il a beaucoup voyagé. C’est pour ça que c’est si triste", souffle-t-elle.

De son côté, la princesse Delphine déclare n'éprouver aucune rancune envers son paternel: "On ne se voit pas toutes les cinq secondes mais il m’envoie des fleurs pour mon anniversaire et ainsi de suite. Ce sont des petites choses", conclut-elle.