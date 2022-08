Madonna embrasse deux femmes dans sa vidéo d'anniversaire

La "Queen of Pop" a encore frappé.

De quoi réveiller des souvenirs chez Britney Spears. En 2003, la pop star et Madonna s'embrassaient langoureusement sur la scène des VMAs dans une séquence devenue culte. Celle qui fêtait ses 64 ans ce 16 août vient de récidiver avec deux femmes.

Après avoir partagé des images des festivités en Sicile avec son fils Rocco, 22 ans, et le reste de son clan, l'Américaine a partagé une vidéo où elle étale vision bien à elle de la "dolce vita". On peut voir la chanteuse embrasser deux inconnues installées à l'arrière d'une voiture. "Des baisers d'anniversaire avec mes deux garces", a écrit Madonna Instagram. La séquence cumule plus de 200.000 vues en vingt-quatre heures.