Mariah Carey sous le feu des critiques aux États-Unis

À Noël, personne n'échappe au fameux "All I Want For Christmas" de Mariah Carey. Une chanson qui lui vaut souvent le titre symbolique de "Queen of Christmas". Un titre que la star voudrait désormais s'approprier officiellement, explique Variety. Elle a en effet introduit une demande pour que "Queen of Christmas" devienne une marque déposée, afin d'être la seule à pouvoir utiliser ce titre.

Cette demande date de mars 2021, mais elle vient d'être mise en lumière par deux artistes américaines qui veulent s'y opposer. Sur Facebook, la chanteuse Darlene Love (81 ans), interprète de la chanson "Christmas (Baby Please Come Home)", est montée au créneau. Selon elle, le titre de "Queen of Christmas" lui revient depuis que l'animateur américain David Letterman lui a attribué, notamment en l'invitant sur le plateau de son émission pendant près de 30 ans pour chanter "Christmas (Baby Please Come Home)" à chaque Noël. "David Letterman m'a officiellement déclarée Queen of Christmas il y a 29 ans, un an avant que Mariah Carey ne sorte 'All I want For Christmas' et à 81 ans, je ne changerai rien. Je suis dans le métier depuis 52 ans, je l'ai mérité", a écrit Darlene Love, concluant d'un "Si Mariah a un problème, qu'elle appelle mon avocat".

Même son de cloche chez la chanteuse Elizabeth Chan, qui a saisi la justice récemment pour tenter d'empêcher Mariah Carey de déposer la marque "Queen of Christmas", rapporte Variety. Baptisée depuis plusieurs années "Queen of Christmas" par la presse américaine, Elizabeth Chan a même utilisé ce titre pour l'un de ses albums en 2021. Selon elle, aucun artiste ne devrait s'attribuer officiellement ce surnom: "Je crois fermement que personne ne devrait s'accrocher à quoi que ce soit autour de Noël ou le monopoliser de la manière dont Mariah cherche à le faire pour l'éternité [...] Noël est pour tout le monde. Il est fait pour être partagé, il n'est pas fait pour être possédé".