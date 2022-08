Un fan s'empare de la casquette d'Hatik lors d'un concert: le rappeur lui assène un coup de poing (VIDEO)

Alors qu'Hatik était descendu de la scène pour se joindre à son public, un fan a décidé de lui arracher sa casquette. Outragé, l'artiste a immédiatement répondu par la violence comme le montre les images ci-dessous:

Interrogé par nos confrères de Sudinfo, Raphaël livre sa version des faits: "J’ai attrapé sa casquette et je l’ai vu se retourner agressivement vers moi. Je me suis pris deux coups de poing", raconte-t-il.

L'homme de 34 ans explique avoir ensuite été emmené à l'écart par les membres de la sécurité où il aurait encore été malmené: "Tu as voulu agresser Hatik, me disait-on. Tu as de la chance de ne pas lui avoir fait mal", ajoute-t-il.

Suivi pour un cancer de la moelle épinière, Raphaël a dû être transporté à l'hôpital: "J’ai encore mal à la gencive, à la jambe, à la tête et au bras. Mes parents m’ont emmené à l’hôpital pour voir si mon port à cath n’avait pas bougé", affirme-t-il.

Une plainte à été déposée mais, pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié.