"Un clown": Nicki Minaj atomise l'ancien mari de Britney Spears

Un tacle appuyé. Entre Britney Spears et Kevin Federline, la guerre est déclarée. Récemment, ce dernier a assuré que leurs deux fils ne souhaitaient plus voir leur mère, vidéos intimes à l'appui. Un grand déballage qui a fait du mal à la pop star. Nicki Minaj a profité de son émission sur Apple pour lui prêter main-forte et recadrer son ex-mari.

"Seuls les lâches se servent des médias contre une personne célèbre qu'ils ont aimée, avec laquelle ils ont procréé, dont ils s'occupent, dont ils s'occupaient autrefois, en utilisant la célébrité de cette personne comme un moment de gloire", lâché la rappeuse dans "The Queen Radio Show", qualifiant Federline de "clown". "As-tu conscience du genre de clown que tu dois être pour essayer, en tant qu'adulte, de briser quelqu'un qui se marie, va de l'avant, est libre et se sent bien dans sa peau ?", a-t-elle assené dans des propos traduits par le Huffington Post. Britney Spears compte de nombreux soutiens chez les célébrités dont Madonna, Paris Hilton ou encore J.Lo.