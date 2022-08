Angelina Jolie: des photos de ses blessures après sa dispute avec Brad Pitt révélées

Un divorce qui n'en finit plus. Cet été, la bataille qui oppose Angelina Jolie et Brad Pitt depuis 2016 semble prendre un tournant plus sombre. Après les conflits autour de leur château provençal, c'est un rapport du FBI qui cristallise les tensions.

Dans un premier temps, les médias américains ont relayé les dessous de la violente dispute du couple dans un jet privé qui provoqua leur séparation. Brad Pitt aurait violenté son épouse allant jusqu'à renverser de la bière sur elle. Désormais, des photos viendraient appuyer les propos de la plaignante. Ce 18 août, Page Six a diffusé des photos photocopiées en noir et blanc des blessures supposées. On y voit un bleu au niveau du coude de la star, dont on entrevoit un tatouage, et une autre photo montre une égratignure sur la main gauche, tout près de son alliance.

L'affaire a d'ores et déjà été enterrée par le FBI qui, après investigation et concertation avec le bureau du procureur fédéral, a manifestement estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves tangibles.