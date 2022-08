Kate Middleton: son astuce pour être toujours photogénique révélée sur TikTok

Une photogénie à toute épreuve. Immortalisée en long, en large et en travers depuis plus d'une décennie, Kate Middleton s'en sort toujours à merveille et il semblerait qu'il soit impossible de prendre un mauvais cliché d'elle. Plus qu'un don inné, il s'agirait d'une astuce savamment travaillée.

Entraînement

Miranda Holder, experte en mode royale très active sur TikTok, a récemment expliqué comment la duchesse de Cambridge s'y prenait. "Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Kate Middleton a l'air si ravissante sur toutes ses photos ? Car, oui, elle l'est. Sur chacune d'entre elles" , demandait-elle dans une vidéo devenue virale et cumulant près de 4 millions de vues à ce jour. Le secret ? Sa posture millimétrée. "Elle a été entraînée à toujours garder son menton parallèle au sol. Elle ne baisse pas sa tête, elle ne la lève pas, et cela lui assure d'être toujours à son avantage" , a dévoilé Holder. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.