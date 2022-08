La star de la série "Julie Lescaut", plus connue pour ses sorties sur Twitter dernièrement, était parmi les téléspectateurs du retour du télécrochet sur TF1 ce samedi soir et un détail l'a choqué. "Stop Hystérie Sanitaire"

"Je ne supporte plus cette mascarade": Véronique Genest balance sur The Voice Kids

Ce samedi 20 août, TF1 lançait la huitième saison de "The Voice Kids" avec Louane et Julien Doré parmi les nouveaux coaches mais aussi Kendji Girac et Patrick Fiori dans les fauteuils rouges. Parmi les 3,2 millions de téléspectateurs qui ont suivi l'émission chez nos voisins français, une certaine Véronique Genest en faisait partie. L'interprète de Julie Lescaut n’a pas commenté les chansons ni les candidats, mais a tenu à critiquer le public assis derrière les coaches. "J’ai tenté ‘The Voice Kids’ mais le public masqué c’est trop pour moi, je ne supporte plus cette mascarade donc ce sera sans moi", écrit-elle ainsi sur Twitter, avec un hashtag "Stop Hystérie Sanitaire".

Rappelons toutefois que les auditions à l’aveugle ont été tourné entre le 2 au 4 novembre 2021. Les règles sanitaires n’étaient donc pas du tout les mêmes à l'époque. "Peut être", répond la comédienne de 66 ans à un internaute que le lui signale. "Mais il y a 6 mois je ne le supportais déjà plus donc je ne regarde pas."