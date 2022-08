Le braqueur de Kim Kardashian incrimine sa victime: "Coupable ? Non, je m'en fiche car c'est une provocatrice"

Souvenez-vous, le 3 octobre 2016, Kim Kardashian avait été braquée par plusieurs hommes. Habillés en policiers, ils avaient surpris la star de téléréalité de 36 ans à Paris pendant la Fashion Week. Dans un hôtel de luxe de la capitale française, les braqueurs avaient attaché la femme d'affaires et l'avaient envoyée dans la baignoire pour lui dérober toutes ses affaires.

En tout, les voleurs avaient récupéré près de 10 millions d'euros ! Six ans après les faits, l'un des auteurs a refait parler de lui après une interview surVice News, relayée par le New York Post. Il s'agit de Yunis Abbas qui est considéré comme le cerveau de l'opération. "Comme elle jetait de l'argent par la fenêtre, j'étais là pour le récupérer, et c'était tout", a-t-il commencé. Il a également expliqué qu'il n'avait absolument aucun remords sur cette attaque. "Coupable ? Non, je m'en fiche", a-t-il ajouté.

Pour lui, les stars qui sont omniprésentes dans les médias, comme la millionnaire, ont également une responsabilité selon lui. "Ils devraient être un peu moins voyants envers les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Pour certaines personnes, c'est de la provocation." C'est notamment à cause de cette surexposition que lui et son équipe avaient choisi d'attaquer Kim Kardashian, parce qu'elle avait exposé ses bijoux sur les réseaux ainsi que l'endroit ou elle dormait. Il a tout de même admis que cette expérience "pouvait être traumatisante", tout en avouant que personne "ne sort indemne de ce genre de choses".

Durant cette attaque, Abbas n'était pas réellement dans la chambre. Son rôle était de monter la garde pendant que les autres braqueurs s'occupaient d'attacher la star dans sa baignoire. Il a également expliqué qu'il avait volé Kim Kardashian car il était en manque d'argent.

En tout, douze personnes avaient été arrêtées, dont la plupart avaient plus de soixante ans. C'est notamment le cas de Abbas qui a été libéré de prison après environ 22 mois pour des raisons de santé. Ce n'est pas la première fois qu'il aborde son braquage. Il a notamment sorti un livre intitulé "J'ai kidnappé Kim Kardashian."