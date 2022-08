Attention: instant culte. Le chanteur britannique phare des années 80 est de retour avec une parodie de son tube "Never Gonna Give You Up" avec lequel il vit depuis 35 ans. Souvent devenu une blague, son hit est aujourd'hui caricaturé par son interprète original en personne. Drôle!

Surprise: 35 ans après, Rick Astley parodie son clip culte "Never Gonna Give You Up"

La première chose qui vient à l'esprit en voyant cette parodie -même déhanché, décors et tenues-, c'est que Rick Astley n'a pas pris une ride! Réalisé pour la marque de compagnie d'assurance américaine CSAA Insurance Group, le remake de son clip culte (vu plus d'un milliard de fois sur Youtube!) fait mouche. Nostalgie -le morceau est sorti en 1987- quand tu nous tiens. "Du décor à la garde-robe, c'était un fantastique voyage dans le passé, déclare Rick Astley. Cette chanson m'a toujours fait du bien et je suis ravi de travailler pour une marque emblématique qui, comme la chanson, a résisté à l'épreuve du temps."

Aujourd’hui âgé de 56 ans, l’artiste britannique revient donc sous le feu des projecteurs 35 ans après avec cette reproduction à l’identique de son clip Never Gonna Give You Up. Avec le message transposé aux employés de cette société. Les paroles de la chanson faisant en effet écho aux choses que ne ferait jamais cette compagnie à ses clients, à savoir "les laisser tomber", "les abandonner" ou encore leur "dire au revoir". Bref, une compagnie qui "assure" un max et une interrogation finale de Rick Astley qui vaut le détour... Résultat? Plus de 2 millions de vues en à peine quelques jours.

Voici le clip original sortie en 1987: