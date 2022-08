25 ans de la mort de Diana: le pompier qui a tenté de la sauver a dévoilé ses derniers mots

Fauchée par la vie à 36 ans. Il y a 25 ans cette année, la "Princesse des Coeurs" trouvait la mort dans le tunnel du Pont de l’Alma avec les paparazzi à ses trousses. En marge de ce triste anniversaire, les derniers mots de Lady Di ont refait surface.

"Je lui ai tenu la main"

Appelés en urgence le soir du 31 août, le sergent pompier Xavier Gourmelon et son équipe arrivent sur les lieux de l'accident et assistent aux derniers instants de lucidité des passagers. "Il était très agité, il essayait de se retourner, il marmonnait en anglais. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais j'ai demandé à ce qu'une équipe intervienne immédiatement pour le secourir", avait d'abord expliqué le Français au sujet de Trevor Rees-Jones, garde du corps de la princesse, dans le Daily Mail.

Diana Spencer, entre la vie et la mort aux côtés de Dodi Al Fayed, murmure son ultime phrase. "Elle a parlé en anglais et a dit : 'Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?'", a-t-il confié dans le journal britannique. "J'ai compris ces mots, alors j'ai essayé de l'apaiser. Je lui ai tenu la main. Puis, d'autres ont pris le relais. Tout cela s'est passé en deux ou trois minutes", a-t-il ajouté. "J'ai massé son cœur et quelques secondes plus tard, elle a recommencé à respirer. Pour être franc, je pensais qu'elle vivrait. (...) À ce moment-là, lorsqu'elle était dans l'ambulance, elle était vivante et je m'attendais à ce qu'elle vive. Mais j'ai appris plus tard qu'elle était morte à l'hôpital. C'était très perturbant", a-t-il précisé dans une autre interview dans le Sun.

L'ancienne épouse du prince Charle s'éteindra deux heures après être arrivée à la Pitié-Salpêtrière, hôpital du 13e arrondissement de la capitale.