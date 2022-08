Brtiney Spears revient sur sa mise sous tutelle: "Je suis encore traumatisée, il faudrait un miracle pour que je me sente mieux"

Durant treize années, Britney Spears a été placée sous tutelle. Sur Instagram, dans un post qu'elle a supprimé, la chanteuse est une nouvelle fois revenue sur ce long passage de sa vie, qu'elle n'a pas du tout apprécié.

"À toutes les infirmières qui m'ont regardée changer de vêtements trois fois par jour pendant quatre mois d'affilée... Me doucher comme si j'étais en prison et sans oublier les tests sanguins... Chaque mercredi, je me sentais si faible et pendant tout ce temps, ma famille profitait de ma maison de vacances sur la plage de Destin", écrit-elle.

Avant d'ironiser: "Je suis heureuse d'être traumatisée". Et de poursuivre: "Il n'y a pas un jour où je ne suis pas amère parce qu'ils s'en sont tous sortis. Et n'oublions surtout pas les personnes qui ont dû prendre ma tension artérielle trois fois avant de l'obtenir correctement."

Dans un deuxième message, Britney Spears a déclaré qu'elle est encore "traumatisée" par son passé. "Il n'y a aucune solution pour que je me sente mieux... La thérapie, rien ne fonctionne. Je pense que j'ai besoin d'un miracle. Je m'endors en pleurant la plupart du temps. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne sais pas comment me tenir si la caméra n'est pas allumée. Je dois même prendre des cours pour apprendre à marcher correctement."