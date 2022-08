Voici les premières images du deuxième mariage "extravagant" de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jamais deux sans trois. Après des fiançailles rompues dans les années 2000 et un mariage express à Las Vegas cet été, "Bennifer" a vu les choses en (très) grand ce week-end. Trois jours durant, la chanteuse et l'acteur ont fait la fête en Géorgie avec de nombreux convives. Les détails et les photos de cette cérémonie qualifiée d'"extravagante" par la presse américaine émergent petit à petit.

Jennifer Lopez avait opté pour une robe signée Ralph Lauren pour dire "oui" à Ben Affleck à Riceboro. Quelques photos aériennes de l'événement ont filtré sur les réseaux sociaux. Les noms de George Clooney, Matt Damon Jane Fonda, ou encore Renée Zellweger figuraient sur la liste des invités. Seuls Casey Affleck et Jennifer Garner, l'ex de l'acteur de "Gone Girl", manquaient à l'appel.