Vincent Cassel cambriolé: les voleurs pris la main dans le sec

Et de deux. Vincent Cassel a été cambriolé ce dimanche 21 août, rapporte la presse française. Les voleurs, qui seraient des voisins selon les premières informations de l'enquête, ont été appréhendés par la police dans l'appartement du 20e arrondissement de Paris de l'acteur.

Le Français et sa compagne, le mannequin Tina Kuney, n'étaient pas sur place, et sont actuellement au Brésil où ils vivent une grande partie de l'année. "Son assistante a été contactée pour qu'il puisse faire l'inventaire de ce qui a été dérobé", a précisé le Parisien. Les suspects, un jeune homme de 18 ans et deux mineurs, seraient connus des forces de l'ordre et transportaient du matériel électronique au moment de leur arrestation. Ils ont été déférés ce mercredi au Palais de Justice.

Ce n'est pas la première fois que l'appartement de Vincent Cassel est la cible d'un cambriolage. En 2009, des voleurs s'y étaient introduits et étaient repartis avec 80.000 euros de bijoux, deux ordinateurs, et le passeport italien de Monica Bellucci.