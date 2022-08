Britney Spears fait un choix radical juste avant son grand retour: "Je ne veux pas vivre dans la peur"

Entre Instagram et Britney Spears, on peut parler de relation amour-haine. La chanteuse de 40 ans, qui n'hésite pas à s'y afficher topless quand l'envie lui prend, vient de prendre la poudre d'escampette. Ce mercredi, la pop star libérée de sa mise sous tutelle a encore désactivé son compte officiel.

Le timing a de quoi surprendre. En effet, la femme de Sam Asghari va faire son grand retour musical dès ce vendredi 26 août. Britney Spears et Elton John lèveront le voile sur "Hold Me Closer", leur duo tant attendu, dont un premier extrait a été dévoilé sur les réseaux sociaux. Empêtrée dans de nouvelles querelles familiales avec son ex Kevin Federline et leurs deux fils, l'Américaine a justifié son choix à sa manière.

"Je ne veux pas vivre dans la peur comme quand j'étais plus jeune et ne veux pas être si effrayée et craintive. Je prie pour qu'il y ait réellement une vérité dans l'Esprit saint et j'espère que cet esprit est aussi présent chez mes enfants ! !! Oui ... Je choisis le bonheur et la joie aujourd'hui", a-t-elle écrit sur Twitter."J'apprends que chaque jour est une page blanche pour tenter d'être une meilleure personne et faire ce qui me rend heureuse... oui, je choisis le bonheur aujourd'hui. Je me dis chaque jour de laisser partir l'amertume de la souffrance et d'essayer de me pardonner et de pardonner aux autres ce qui a pu être blessant", a-t-elle ajouté dans un second tweet.