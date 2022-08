Meghan Markle a-t-elle menti au sujet de l'incendie qui aurait pu tuer Archie ?

Ça y est. Après des mois d'attente, le premier épisode de la série de podcasts Spotity estampillée Meghan Markle et payée rubis sur ongle est disponible. La duchesse de Sussex promet d'y être la "vraie elle" et a fait participer Serena Williams pour l'inauguration.

L'ancienne actrice a notamment partagé une anecdote troublante au sujet de son fils. Archie aurait été sauvé par sa nourrice alors qu'un incendie s'était déclaré dans sa chambre lors de la tournée des Sussex en Afrique en 2019. "Le radiateur de la pièce a pris feu", confie-t-elle à la tenniswoman dans l'épisode. "Bien sûr, en tant que mère, on commence à paniquer. Tout le monde pleurait. Tout le monde était sous le choc", ajoute-t-elle. Fort heureusement, l'enfant de Meghan et Harry n'était pas dans la pièce, la nourrice l'ayant déplacé pour manger. La duchesse en profite toutefois pour tacler indirectement la famille royale. "Nous avons été obligés de le laisser et de nous rendre à un autre engagement royal", glisse-t-elle, amère.

La presse britannique, elle, n'aura pas mis longtemps à douter de la véracité de ses propos. Dans le Daily Mail, on lit que certaines sources royales ont un souvenir bien différent de cet épisode mouvementé. Selon elles, il n'y aurait pas eu d'incendie à proprement parler. Un radiateur aurait commencé à émettre de la fumée et il aurait rapidement été débranché avant que cela ne devienne grave. La guerre médiatique est loin d'être terminée.