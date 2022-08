"On m’a greffé un bout de jambe à la place de la mâchoire"

À 69 ans, Guillaume Durand se prépare à sortir un nouveau livre, Déjeunons sur l'herbe, sur Édouard Manet. Un peintre auquel il a beaucoup pensé dans son combat contre le cancer, comme il l'a expliqué à Paris Match.

"En me penchant sur sa vie, ce qui m’a frappé, c’est la haine qu’il a subie. Tout ce qu’il proposait était refusé (…). Quand j’étais très malade, je pensais à Édouard. Ce que j’ai pris dans la tête, c’était une attaque nucléaire personnelle. On m’a greffé un bout de jambe à la place de la mâchoire… Imaginez le renversement dans une vie ! Alors Manet, ce cheminement d’un homme qui meurt dans d’atroces souffrances à 51 ans… Ça m’a d’autant plus parlé."

Dans Le Parisien, il avait déjà parlé de sa douleur : "Les deux premiers jours, on ne sent rien. Hormis l'énorme moule ultra-oppressant. C'est après que ça déclenche une avalanche de fatigue phénoménale, des dégâts dans la bouche. Le plus déstabilisant, ce sont les effets collatéraux."

Malgré cela, il a trouvé la force de terminer son livre. Publié par Bouquins Éditions et disponible en librairie à partir du 1er septembre.