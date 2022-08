Sylvester Stallone divorce: il se fait tatouer un chien à la place du visage de sa femme

Après 35 ans de vie commune, Sylvester Stallone et Jessica Flavin ont officialisé leur séparation. L'ancien mannequin a confirmé sa demande de divorce dans les colonnes du magazine People ce mercredi 24 août."Même si nous ne serons plus mariés, je chérirai toujours la relation que nous avons partagée pendant plus de 30 ans et je sais que nous sommes tous les deux dévoués à nos magnifiques filles", a-t-elle déclaré.





Malgré ce message d'apaisement, l'ambiance serait relativement électrique en coulisses. L'acteur américain de 76 ans vient même de prendre une décision ô combien symbolique : il a recouvert l'imposant tatouage à l'effigie de son ex-épouse sur son bras droit par celui de Butkus, toutou adoré qu'il possédait durant les années Rocky.

Selon la presse américaine, c'est d'ailleurs un chien qui aurait précipité le divorce du couple. Jessica Flavin n'aurait pas voulu que Sylvester Stallone adopte un nouveau Rottweiler, rapporte Vanity Fair. Autre point de tension : leur luxueuse demeure de sept chambres et dix salles de bain à Palm Beach. Le mannequin en aurait réclamé l'utilisation exclusive.