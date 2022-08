Daniel Lévi: sa veuve dévoile une photo du chanteur avec leur bébé, prise juste avant son décès

Le 6 août dernier, Daniel Lévi a succombé à son cancer du côlon. C'est son épouse, Sandrine, qui avait révélé sa disparition tragique sur Instagram. "Mon mari, mon roi Daniel Haim ben Sarah Lévi a rejoint le Gan Éden. La veillée a lieu à la Synagogue de la Rose ce soir et l'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif St Pierre - 166, chemin de l'Armée d'Afrique 13010 Marseille - demain dimanche 7 août à 14h30".

Et 20 jours après sa mort, Daniel Lévi aurait dû avoir 61 ans ce vendredi 26 août. Sa veuve Sandrine, qu'il avait épousé en 2018, a donc rendu un vibrant hommage au chanteur afin de le remercier pour tout l'amour et le bonheur qu'il lui a donnés. "Grâce à toi, j'ai appris ce qu'était le verbe AIMER, écrit-elle ainsi sur Instagram. Et pourtant, l'amour est venu peu à peu mais comme tu le disais si bien : 'Je ne veux pas t'aimer comme au premier jour, je vais t'aimer un peu plus chaque jour'. Tu avais raison, c'est ça le VRAI AMOUR…". L'occasion aussi pour elle de remercier la star des Dix Commandements de lui avoir offert le plus beau cadeau: à savoir une petite fille née à peine quelques semaines avant sa disparition. D'où ce message accompagné d'un cliché en noir et blanc d'eux deux avec leur progéniture. "Aujourd'hui, tu as rejoint le Gan Éden mais tu ne m'as pas laissée seule car tu es trop bienveillant. Grâce à toi, je suis devenue la plus heureuse des mamans, tu m'a donné le plus beau des cadeaux… "une princesse", comme tu disais. Merci Hachem pour ce Miracle. Tu n'es plus là par ta présence mais tu es avec nous chaque jour et dans notre cœur à jamais."

Et de conclure par ceci: "Ils sont chanceux les anges aujourd’hui car c’est pour eux que tu chantes à présent."

Touchant... tout comme l'hommage de son fils aîné, Abel. Papa à quatre reprises, Daniel Lévi chérissait ses enfants. Et son fils le plus âgé (30 ans), lui aussi évoluant dans la musique, le lui rend bien. "Tu aurais eu 61 ans aujourd'hui, écrit ainsi Abel sur Instagram. Continue à veiller sur nous de là-haut. Je remercie tous les jours Hachem de m'avoir donné un père aussi exceptionnel que toi. Je t'aime et t'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Bon anniversaire Papa je sais qu'on se reverra pour souffler tes bougies ensemble. Tu me manques déjà beaucoup trop."