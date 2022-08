Keanu Reeves prouve (encore) qu'il est acteur le plus gentil du monde avec un geste admirable

Prendre le temps de discuter avec un SDF, acheter des motos à ses cascadeurs... Keenu Reeves a bien mérité son étiquette d'acteur le plus cool d'Hollywood au fil des années. L'Américain, de passage au Royaume-Uni, a récidivé.

Installé dans un hôtel situé dans le Northamptonshire, Keenu Reeves a rencontré un futur marié paré pour le jour J. Et la suite de l'anecdote est savoureuse. "Mon mari l'a croisé au bar, l'a reconnu et l'a invité à nous rejoindre", a raconté une certaine Nikki Roadnight à Newsweek. Une invitation acceptée d'emblée par l'acteur de Matrix. "Il était si gentil et amical et nous a félicités pour notre mariage. Il a eu l'amabilité de faire quelques photos et notre photographe de mariage a également pu en capturer !", a-t-elle ajouté. La star a toutefois décliné de boire un verre avec les convives, fatigué par un long voyage en avion. Les photos de l'événement ont circulé sur les réseaux sociaux.