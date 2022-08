Les images de Jennifer Lopez et Ben Affleck, très complices pour leur deuxième lune de miel en Europe

Après la Ville Lumière, la capitale mondiale de la mode. C'est à Milan que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont décidé de profiter de leur nouvelle lune de miel. Fraîchement remarié en Géorgie, le couple a fait une apparition remarquée dans les rues de Milan.



Shopping, flânerie, pause cigarette... "Bennifer" fait au mieux pour vivre sa vie sans trop se soucier des quidams et des photographes. Seul leur omniprésent garde du corps semble rappeler leur statut de superstars internationales. Une séquence partagée sur les réseaux sociaux illustre d'ailleurs à merveille l'ambiance de leur séjour italien. La chanteuse et l'acteur y multiplient les petites attentions et les gestes complices, et semblent plus amoureux que jamais. Pourvu que ça dure.