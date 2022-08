"Je pense que ça va beaucoup mieux": Patrick Bruel donne des nouvelles de Florent Pagny, atteint d'un cancer

"La chute de mes cils me donne vraiment un air malade": Florent Pagny assure toutefois être "sorti du tunnel" de son cancer

Atteint d'un cancer du poumon, le chanteur de 60 ans et coach de The Voice France a tenu a donner des ses nouvelles mardi sur Instagram mais aussi ce jeudi à Nikos Aliagas via un entretien au magazine Gala. "Cette maladie a clarifié mon futur", confesse Florent Pagny qui révèle aussi son astuce pour camoufler un peu sa maladie sur le plateau de TF1 samedi soir.