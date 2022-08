"Qui a accepté ça" ? Rihanna lance un produit absurde qui énerve les internautes

Ça passe ou ça casse. À 34 ans, Rihanna est la femme la plus riche de la planète et ce n'est pas pour rien. Ces dernières années, c'est surtout au rayon mode et beauté que la chanteuse rencontre un succès planétaire. Mais son dernier produit Fenty divise comme rarement.

Ketchup ou maquillage. Tel est en résumé le projet conçu par Rihanna et un collectif d'artistes baptisé MSCHF. Le coffret est pensé comme une roulette russe et les clients ne savent pas si le contenu des sachets sera bien du gloss ou de la sauce tomatée. Prix de la boîte ? 25 dollars.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur agacement. "Je m'excuse, mais qui veut dépenser 25 dollars pour se retrouver avec des sachets de ketchup ?", "je peux acheter un gloss et une bouteille de ketchup à ce prix et les deux seraient refermables", "est-ce que Rihanna est en congé maternité... qui a accepté ça?", peut-on lire sur la Toile. L'objectif principal est toutefois atteint : le produit est devenu viral sur TikTok.