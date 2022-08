Un acteur de "Maman, j'ai raté l'avion" est accusé de viol

Sombre histoire pour Devin Ratray, acteur qui a incarné Buzz McCallister dans Maman, j’ai raté l’avion et Maman, j’ai encore raté l’avion. Après avoir été accusé de violences conjugales par son ex-compagne, le grand frère fictif de Macaulay Culkin est désormais pointé du doigt pour une affaire de viol qui remonte à septembre 2017.

La victime, Lisa Smith, une ancienne connaissance, avoue également avoir été droguée à son insu par l'acteur, le frère de ce dernier et un ami. "Je me rappelle que je me suis réveillée et que je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux, mais je pouvais entendre ce qui était en train de se passer et je pouvais sentir ce qu'il était en train de faire. Je savais que les deux autres personnes avaient quitté les lieux et que j'étais encore sur le canapé", a-t-elle confié à CNN.

À l’époque, la jeune femme n’avait pas porté plainte, déclare la police qui n’avait donc pas mené l’enquête. De son côté, Devin Ratray nie les faits.