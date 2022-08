Quels sont les prochains mariages princiers à l'agenda ?

Pour le moment, on ne connaît que la date du mariage de la princesse Maria Laura de Belgique avec William Isvy. Ce sera le samedi 10 septembre prochain à 14h30 en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Mais le carnet rose comptera d’autres réjouissances dans les prochains mois.

La princesse Martha Louise de Norvège s’unira à son compagnon le très controversé chaman Durek Verrett. La princesse âgée de 50 ans, a été mariée de 2002 à 2017 à l’écrivain norvégien Ari Behn père de ses trois filles, qui s’est suicidé à Noël 2019. Durek Verret a déjà rencontré plusieurs membres du Gotha qui ont assisté au grand bal donné au Palais royal d’Oslo pour les 18 ans de la princesse Ingrid Alexandra, sa future nièce.

Voilà deux ans que l’on attend le mariage de la princesse Théodora de Grèce, fille de l’ex-roi Constantin avec l’avocat américain Matthew Kumar. Leurs projets avaient dû être ajournés en raison de la pandémie. Depuis, en l’absence d’une nouvelle date, les spéculations allaient bon train quant à une rupture mais la princesse qui est actrice et développe a carrière à Los Angeles, est apparue cet été chez sa tante la reine de Danemark au château de Grasten en compagnie du jeune homme lors d’une grande réunion de famille.

Les mariages vont se succéder à la Cour royale de Jordanie. En l’espace d’un mois, le roi Abdallah et la reine Rania ont ainsi annoncé les fiançailles de leur fille la princesse Iman puis de leur fils le prince héritier Hussein. La princesse Iman convolera avec Jimmy Alexander Thermiotis Hernandez devenu Jameel après sa conversion à la religion musulmane. D’origine grecque, il a grandi au Vénézuela et est directeur associé d’un fonds de capital à risque à New York.

Pour sa part, le prince héritier Hussein épousera la ravissante Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, fille d’un très influent homme d’affaires saoudien. Sa mère est quant à elle apparentée à la famille royale saoudienne. Rajwa ne sera pas en terre inconnue en Jordanie puisque l’une de ses cousines, Fahdah, est mariée au prince Hashem, oncle du prince héritier.

Les fiançailles ont eu lieu à Riyad. En tant qu’héritier du trône, ce mariage devrait logiquement compter avec la présence de membres des familles royales européennes. La reine Rania qui a diffusé une petite vidéo de la célébration familiale, se déclare enchantée d’accueillir Rajwa dont elle parle comme de sa troisième fille. La fiancée arbore sur les photos officielles un diamant en forme de poire.

Enfin, le prince Ludwig de Bavière, 40 ans, un jour chef de l’ancienne maison royale de Bavière, s’unira à Sophie-Alexandra Evenkik.