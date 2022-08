Stephan Van Bellinghen et Aurélie Willocq se sont mariés

En couple depuis 10 ans et heureux parents du petit James depuis 5 ans, Stephan Van Bellinghen et sa compagne Aurélie Willocq se sont mariés ce samedi.



Les deux tourtereaux travaillent tous les deux chez RTL House, lui officie depuis plusieurs années en tant que présentateur météo et réalisateur tandis qu'elle est en charge des plannings de la production. La jeune mariée est également la maman d'un garçon de 11 ans issu d'une précédente relation.



Parmi les invités de leur mariage, Stephan Van Bellinghen et Aurélie Willocq comptaient notamment Sandrine Corman et son mari Michel Bouhoulle.





Toutes nos félicitations aux heureux mariés.