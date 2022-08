Jennifer Lopez énervée: "C’est une vidéo volée"

Après un premier échange de vœux en petit comité à Las Vegas le mois dernier, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont remis le couvert le samedi 20 août dernier. Au menu ? Une cérémonie en grande pompe, dans l’immense demeure de l’acteur, à Hampton Island, en Géorgie. Dresscode ? Blanc. Et parmi les invités ? Un certain… Matt Damon.

Si très peu d’informations ont forcément filtré sur ce mariage (la sécurité étant à la hauteur de la discrétion recherchée par le couple), c’est parce que la chanteuse préfère elle-même révéler les images de ses festivités. Pour preuve, chaque invité a dû signer un accord de confidentialité avant de se rendre au mariage des deux stars. Sauf qu’ici, comme le dévoile TMZ qui s’est procuré la vidéo en question, quelqu’un n’aurait pas respecté le contrat et se serait ainsi pris un pactole par la même occasion.

Sur les images, on distingue JLo performant devant son mari assis en face d'elle, micro à la main, accompagnée de danseuses et en robe de mariée. Un moment d'intimité privé qui a rendu Jennifer Lopez verte de rage. "Cette vidéo a été prise sans notre permission, écrit-elle sur la page Instagram jlow0rld. Celui qui a fait ça a profité de notre moment privé. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que nous avions des accords de confidentialité et avons demandé à tout le monde de ne rien partager de notre mariage. C'est notre choix de partager ou pas." Et de conclure son coup de gueule par un : " Cette vidéo a été volée sans notre consentement et vendue pour de l'argent."