"Archetypes", le podcast de Meghan Markle qui divise le public

La duchesse de Sussex a lancé son podcast “Archetypes”, visant à combattre les stéréotypes. Sorti le 23 août en exclusivité sur Spotify, "Archetypes" est rapidement apparu sur la liste des podcasts les plus écoutés de la plateforme dans six pays.

Fruit d’un partenariat avec la plateforme de streaming, le projet vise à interroger les stéréotypes sociaux liés au genre et plus particulièrement les problématiques centrées autour des femmes. Le premier épisode d’environ une heure traite par exemple du terme “ambition” et de sa connotation négative lorsque celui-ci est attribué aux femmes. Pour illustrer la problématique, elle invite son amie Serena Williams, figure centrale du tennis durant vingt-cinq ans et qui a récemment annoncé sa retraite.

Bien que le podcast suscite déjà des records d'audiences, celui-ci fait l'objet de fortes critiques au sein de la presse britannique. "Le podcast est une succession de banalités, d'inepties et de platitudes à la sauce californienne", juge le quotidien The Times.

Le podcast a été mieux accueilli par le public américain et notamment par l'hebdomadaire The New Statesman qui écrit : "Ce mélange de développement personnel et de conversation intime horripilera de nombreux Britanniques, mais pour un public américain de gauche c'est sans doute le bon dosage d'inspiration et de sincérité."

Loué pour son talent et son empathie, le podcast a également fait l'objet de critiques très positives par Forbes.