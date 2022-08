"C'est la rentrée... et ce soir, tu ne dors pas à la maison": l'appel à l'aide poignant d'une animatrice télé belge, maman d'une fille handicapée

Si la rentrée des classes est souvent synonyme de joie pour les enfants (qui retrouvent leurs copains) et leurs parents, certains ne vivent pas la même expérience... Voici le témoignage bouleversant de l'actrice et présentatrice liégeoise de Studio 100, Nathalie Van Tongelen. "Je suis fatiguée de me battre", écrit cette maman d'une petite Juliette, handicapée, sur Instagram. "Et j'ai tant besoin d'aide."

Habituellement joviale et solaire, Nathalie Van Tongelen est en pleurs en ce jour de rentrée des classes... La célèbre animatrice de Studio 100, à bout par le handicap de sa fille, ayant décidé de la mettre en internat. A la différence de son autre fille, plus grande. Un témoignage touchant d'une mère, qui avait déjà été accusée par un médecin de maltraitance sur sa fille, qui appelle à l'aide.

"Aujourd'hui, c'est la rentrée et je n'ai pas pu t'accompagner", commence-t-elle dans son message Instagram, accompagné d'une photo main dans la main avec sa fille. "Pas le courage, pas le cœur… c'est papa qui t'a déposé. Pour ta première fois à l'école. Aujourd'hui, c'est la rentrée aussi pour ta grande sœur. Je me suis dit que ce serait plus facile, plus gai. Le sourire était présent, le mal au ventre aussi. Ma grande fille cartable au dos, vole retrouver ses copines. Je l'embrasse trop fort, qu'est-ce que je l'aime! Mais je ne peux m'empêcher de t'imaginer prendre sa petite main.

Je ne peux m'empêcher d'être au bord des larmes en regardant ces grandes filles emmener fièrement leur cadette."

"C'est la rentrée et je suis triste: j'ai l'impression de déposer les armes"

"Aujourd’hui, c’est la rentrée… et ce soir, tu ne feras pas dodo à la maison", poursuit, poignante, celle qui réalise des podcasts entre mamans. "Je viendrai te chercher vendredi pour des câlins à gogo. En attendant, ma mission : réapprendre à exister sans toi. L’internat. Je n’aime pas ce mot. Et pourtant, je sais que c’est la décision juste. Pour moi, pour toi, pour ta sœur et ton papa… pour nous. Aujourd’hui, j’ai l’impression de perdre un combat, de déposer les armes et de m’asseoir. Cette foutue guerre contre le handicap! Je sais que ce n’est pas fini. Mais je suis fatiguée de me battre. Et j’ai tant besoin d’aide."

Avant de conclure sur une note bouleversante mais positive, comme elle en a le secret: "Aujourd’hui, c’est la rentrée et je suis triste, si triste… un paquet de larmes ne cesse de couler. Triste et soulagée, terrifiée et reconnaissante. Car aujourd’hui, je suis remplie également de gratitude. Je sais qu’elle sera bien. Je sais que c’est pour un mieux. Je remercie tellement toutes les personnes magnifiques qui l’ont accompagné et l’accompagne aujourd’hui. Grâce à toi, ma Juliette, j’ai découvert la beauté de l’humanité. Merci. Je t’aime. Il n’est que 9h et tu me manques déjà à m’en crever le cœur."