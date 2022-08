Jacques et Thomas Dutronc se confient sur l'état de santé de Françoise Hardy: "Maman n’est pas très en forme"

Dutronc père et fils étaient les invités d'Audrey Crespo-Mara dans Sept à huit sur TF1 ce dimanche. Les deux artistes, actuellement en tournée en duo, sont revenus sur l'état de santé de plus en plus fragile de Françoise Hardy (75 ans). "Maman n'est pas très en forme", confie Thomas (49 ans), à propos de sa mère qui souffre d'un cancer du larynx. "Pour passer des moments avec elle, ce n'est pas très simple. On y arrive. Mais la pauvre, ce n'est pas facile pour elle."

Et le fiston de poursuivre : "La tristesse, c'est qu'elle n'a même pas pu venir nous voir. Elle ne pourra jamais, je pense. Elle regarde plein de petits films sur YouTube que les gens font avec leurs téléphones." Jacques Dutronc, l'ex-compagnon de la chanteuse, confesse alors que cette tournée était l'occasion de se réunir sur scène, mais aussi et surtout pour faire une sorte de cadeau à Françoise Hardy. "On l'a fait pour elle. Je la fais avec Thomas, mais c'est surtout pour elle tout ça. Je crois que ça la rend heureuse. " Papa Dutronc a aussi admis avoir été peu présent pour son fils durant son enfance. "C'est Françoise Hardy qui avait le martinet. J'ai fait des films. Je n'étais pas souvent là", a-t-il avoué sur TF1. Une absence dont Thomas Dutronc n'a pas réellement souffert. " J'ai deux parents qui sont merveilleux, qui sont très beaux, très doués, qui ont fait des chansons formidables que tout le monde aime, conclut-il. Ça ne m'a pas trop écrasé dans mon enfance parce que j'avais beaucoup d'amour et d'admiration de la part de tout le monde."