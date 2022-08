Johnny Depp fait une apparition inattendue aux MTV Video Music Awards et crée la surprise: "J'avais besoin de travail"

Ce dimanche se tenaient les MTV Video Music Awards à Newark (New-Jersey). Une soirée au cours de laquelle, Taylor Swift a triomphé en remportant le prix du meilleur clip vidéo de l'année pour un film de dix minutes ("All Too Well"). Mais les téléspectateurs se souviendront certainement d'un autre moment fort au cours de la cérémonie : le show de Johnny Depp.

De fait, deux mois après avoir remporté son procès pour diffamation contre son ex-femme, Amber Heard, l'acteur a fait une apparition dans des séquences enregistrées. Déguisé en astronaute, l'emblème de la chaine MTV, il est intervenu à plusieurs reprises au cours de la soirée dans des petites séquences humoristiques. "Je veux juste que vous sachiez que je suis disponible pour les anniversaires, les Bar Mitzvah, les mariages, les réveils – tout ce dont vous avez besoin" ou encore "J'avais besoin de travail", a-t-il notamment déclaré.

Si certains internautes se sont beaucoup amusés de la situation et ont apprécié retrouver l'acteur, d'autres à l'inverse ont grincé des dents. "Hollywood aime rappeler à tout le monde à quel point ils vivent pour protéger les agresseurs", affirme un internaute dans un tweet liké plus de 4.00 fois.