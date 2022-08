Juste avant sa mort, Lady Diana venait de dire oui pour un premier rôle au cinéma

“La princesse Diana avait accepté que j’écrive la suite de Bodyguard en pensant à elle. Elle avait exprimé son intérêt pour jouer le rôle principal. Son premier rôle d’actrice. Je me souviens juste qu’elle était incroyablement gentille au téléphone, et elle a posé cette question d’une manière extrêmement respectueuse : ‘Allons-nous avoir une scène de baiser ?’ Elle était visiblement nerveuse et je sentais bien que sa vie était très… contrôlée et surveillée. Je lui ai alors répondu : ‘Oui, il va y avoir un peu de ça. Mais nous pouvons arranger ça aussi’. Cette suite aurait été centrée sur mon personnage de garde du corps, Frank Farmer, protégeant le personnage de Diana des paparazzis et des harceleurs avant que leur relation ne devienne romantique. Ironie, le scénario est arrivé chez Diana en août 1997, la veille de sa mort à Paris dans un accident de voiture. Diana, le studio et les producteurs du film étaient impatients de lancer ce projet. On voulait réellement que Diana joue dans cette suite.”