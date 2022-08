Nouveau dérapage de Yann Moix en pleine interview : "Je souhaite la mort physique de la totalité de ma famille"

Yann Moix était l'invité de Pascal Praud ce matin dans l'émission "L'heure des pros" sur CNews dans laquelle il interviendra dorénavant tous les lundis. Alors qu'ensemble ils revenaient sur l'affaire Paul Pogba, l'écrivain a affirmé qu'il haïssait la famille. "Je considère qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste". "Vous dites ça au second degré...", lui a alors rétorqué le journaliste, ce à quoi Yann Moix a répondu en réaffirmant ses propos. "Non au premier degré. Je souhaite la mort physique de la totalité de ma famille, en dehors de ma grand-mère. Ce n'est pas une blague", a-t-il déclaré.

L'écrivain a ensuite nuancé ses dires. "Il y a des familles aimantes. Il y en a. C'est marrant parce que, dès qu'on pense quelque chose intimement et qu'on ne partage pas un avis avec la population dans son ensemble, ça devient de la provocation. Non, c'est ce que je pense réellement, sans provocation. Et au premier degré. On ne devrait jamais élever les gens qu'on a mis au monde. C'est malsain. Je pense que le mot de parents est quelque chose qui se mérite alors que n'importe qui peut être géniteur", a-t-il conclu. Des propos qui ont bien sûr fait vivement réagir sur Twitter. "Je ne comprends pas que Pascal Praud ne s’offusque pas des déclarations outrancières de Yann Moix", a notamment écrit un internaute.,