Meghan Markle sur son départ de la famille royale et sa nouvelle vie en Californie: "Je n'ai rien signé pour garder le silence"

Afin de promouvoir son podcast "Archetypes", Meghan Markle a accordé une interview au magazine new-yorkais The Cut. Dans cet entretien qui fait déjà beaucoup parler, Meghan Markle se confie sur les tensions avec sa belle-famille, sa vie aux États-Unis, sa relation avec le prince Harry ou encore les relations tendues avec son propre père.



Début 2020, les Sussex annonçaient leur intention de se mettre en retrait de la vie royale. Un départ qu’ils ont mûrement réfléchi. Ce retrait leur imposait de devenir financièrement indépendants et de ne plus dépendre du contribuable britannique. Puis, ils ont demandé à quitter le pays pour échapper aux paparazzis londoniens. Un choix qui leur a été refusé.

Meghan explique ce qui les a poussés à faire le pas. "Rien qu'en existant, on bouleversait la dynamique de la hiérarchie. Alors, on s'est dit: 'Bon, d'accord, on s'en va'. Pour une raison quelconque, ce n'est pas quelque chose que nous étions autorisés à faire, même si plusieurs autres membres de la famille royale l'ont fait."

Elle estime également que le couple a vécu une expérience commune: tous les deux ont perdu leur père à la suite des événements de ces trois dernières années. "Harry m'a dit: 'J'ai perdu mon père dans ce processus'. Cela ne doit pas forcément être la même chose pour eux que pour moi, mais c'est sa décision".

"Je me sens différente, j'ai l'esprit plus clair. C'est comme si je ne trouvais pas ma voix. Maintenant, je suis capable de l'utiliser", déclare-t-elle en faisant référence à son nouveau podcast "Archetype".



Meghan Markle a également laissé entendre qu'elle avait plus à dire sur sa vie dans la famille royale. "C'est intéressant, je n'ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m'empêche de parler. Je peux décider de parler de toute mon expérience ou faire le choix de ne pas le faire. Je suis tellement excitée à l'idée de parler".



De quoi faire trembler Buckingham.