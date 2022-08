Michel Sardou dézingue Jean-Luc Mélenchon: "Il veut foutre la merde et, moi vivant, il ne sera jamais Premier ministre"

Michel Sardou était invité dans l'émission de Cyril Hanouna ce lundi soir.

Sans langue de bois, il s'est exprimé sur divers sujets et il a entre autres tiré à boulets rouges sur Jean-Luc Mélenchon :"Cette fois j'ai voté pour Emmanuel Macron. Ecoute, d'un côté il y a la guerre en Ukraine, de l'autre il y a Mélenchon qui veut foutre la merde. Alors au milieu de tout ça je trouve que Emmanuel Macron ne s'en sort pas mal. Je ne suis pas fan du tout de Mélenchon qui se croit en monarchie constitutionnelle !", vilipende-t-il. "Il espérait être élu Premier ministre lui, mais on n'élit pas un premier Ministre. De tout de façon, il ne le sera jamais, moi vivant", a-t-il continuer, avant de conclure: "On n'a pas besoin de faire des manifs en ce moment, de casser des magasins. Il est en train de promouvoir la révolution mais on n'est pas Colombie."

Voilà qui devrait ravir le principal intéressé...