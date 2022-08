Lady Diana, 25 ans après sa mort: ces théories du complot qui sont tenaces malgré les évidences

Vingt-cinq ans plus tard, les théories du "complot" quant à la fin tragique de la princesse Diana circulent toujours, même si la plupart d’entre elles ont pu être démontées. La cause de l’accident est une vitesse excessive et un chauffeur qui présentait un taux d’alcoolémie trop élevé. Hormis le garde du corps également à bord, aucun des passage ne portait sa ceinture de sécurité. Voici le constat officiel.

Dans les premières heures qui suivent l’accident, ce sont les paparazzis qui sont ouvertement pointés du doigt. Ils étaient aux trousses de Diana et de son compagnon Dodi Al Fayed quand ceux-ci ont quitté le Ritz de la place Vendôme à Paris. On ne tarde pas à faire le rapprochement avec les flashes qui ont pu éblouir le conducteur mais les photographes étaient derrière la voiture de Diana au moment du crash sur le 13e pilastres du tunnel, encore un signe…

©AP

Vient ensuite la rumeur sournoise que la famille royale aurait manigancé (le duc d’Edimbourg étant selon cette thèse à la manœuvre) pour éliminer Diana. Le prince Charles aurait eu difficile à s’unir à Camilla si Diana était encore en vie. Diana aurait été enceinte (les tests sanguins prouvent le contraire) et il eut été impensable que William et Harry aient un demi-frère dont le père était musulman…Une rumeur qui a été très tenace en Egypte et au Pakistan où Diana était très appréciée.

Le chauffeur Henri Paul aurait travaillé pour les services secrets britanniques, ce qui n’a jamais été prouvé. Les secours auraient trop traîné. En fait, ils ont tenté de stabiliser la princesse sur place avant son transport à l’hôpital de la Pitié Salpétrière. L’impact (sans ceinture) a été extrêmement violent. La princesse a encore pu prononcer quelques bribes avant de perdre connaissance. Elle a ensuite été victime d’hémorragies importantes et son cœur avait été déplacé du côté droit. Des blessures sans appel.

Hasnat Khan, l'autre amour de la princesse

La théorie du complot qui laisse encore à ce jour le doute est celle de la fameuse Fiat Uno blanche qui aurait heurté la Mercedes 280S. Les enquêteurs retrouvent dans le tunnel des traces de freinage. La peinture blanche découverte, indique qu’il s’agit d'une Fiat Uno datant entre 1983 et 1987. Des témoins confirment avoir aperçu la Fiat conduite par un homme avec un chien à l'arrière. Le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, propriétaire du Ritz et de Harrod’s, engage des détectives et met en cause le journaliste français James Andanson qui selon un ancien du MI6 (qui ensuite fut désavoué suite à des allégations contradictoires) faisait partie d’une branche des services secrets britanniques recrutant journalistes et photographes pour des missions ponctuelles. Seulement, Andanson n’était pas à Paris le soir du drame. Il fut retrouvé mort dans l’incendie d’une BMW dans l’Aveyron en 2000. La police conclut au suicide mais Mohamed Al Fayed n’en démordit jamais.

La simple et triste réalité de ce soir-là est probablement plus basique. Diana devait se recréer une autre vie en marge de la famille royale. Elle appréciait le confort (jet privé, yacht) de Dodi Al Fayed dont elle n’était pas réellement amoureuse. Elle voulait susciter la jalousie du médecin pakistanais Hasnat Khan avec qui elle avait eu une relation mais qui n’envisageait pas de s’unir à la princesse. Ce soir-là, tout aurait pu se passer autrement si la princesse avait accepté de manger et de rester dormir dans une suite du Ritz au lieu de traverser Paris -pourchassée par la presse- pour rejoindre l’appartement de Dodi. Cet engrenage médiatique suscité ce jour-là par les actes posés de Diana pour une affaire de cœur, lui coûta la vie.