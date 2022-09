L’étrange club des 25 de Leonardo DiCaprio : il faut être blonde, aux yeux bleus et avoir moins de 25 ans pour plaire à la star

Camila Morrone et Leonardo Di Caprio, c'est terminé. Le couple s'est séparé après 4 années de vie commune, annonce le magazine People. Et la rumeur veut que l'acteur de 47 ans n'est pas resté célibataire bien longtemps. Il aurait flashé sur Emily Ratajkowski, un jeune mannequin de 27 ans sa cadette habituée des catwalks, égérie de la marque Buick et que l'on a pu voir dans la série Entourage et le film Gone Girl, aux côtés de Ben Affleck.

Rien de bien original. Sauf qu’en plongeant dans le passé amoureux du beau Leonardo, un constat s’impose : ses conquêtes sont toujours blondes aux yeux bleus (ou presque), mannequin et surtout, sa relation avec elles s’achève quasi systématiquement lorsqu’elles fêtent leur 25e anniversaire. Di Caprio aurait-il fondé un Club des 25 comme il existe - en plus macabre - le Club des 27 réunissant tous ces chanteurs et musiciens morts à 27 ans (Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrisson, etc.) ?

Gisele Bündchen avec qui le beau Leo a été en couple de 2000 à 2005. Blonde, yeux bleus, mannequin et une séparation juste avant que la belle ne fête ses 25 ans. Même scénario avec Bar Refaeli, avec Blake Lively, avec Erin Heatherton, Toni Garn ou encore Kelly Rohrbach qui avait déjà 25 ans lors de leur fugace romance en 2015. Toujours ce "plafond de verre" du quart de siècle.

À l’approche de ses 25 ans, Nina Agdal a aussi vu son histoire avec DiCaprio prendre fin. Quant à Camila Morrone, c’est aussi peu avant ses 25 ans, en juin dernier, qu’a pris fin l’aventure à deux.

Leonardo DiCaprio adepte du jeunisme à tout prix ? Après ses 25 ans manifestement. Mais avant, on lui attribue des conquêtes plus âgées que lui : Helena Christensen, 6 ans de plus, Naomi Campbell, 4 ans de plus, et Demi Moore, de 12 ans son aînée.