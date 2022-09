Mort tragique en saut en parachute de l'influenceuse Tanya Pardazi

La jeune influenceuse originaire de Toronto et star de TikTok - plus de 100 000 abonnés - Tanya Pardazi a perdu la vie à seulement 21 ans à la suite d’un tragique accident de saut en parachute, le 27 août dernier.

La Canadienne, qui venait de terminer son premier cours avec l’équipe de Skydive Toronto et qui avait appris à atterrir en toute sécurité, a tardé à ouvrir son parachute et cela lui a été fatal. Transportée d’urgence à l’hôpital le plus proche, la jeune femme a finalement succombé à ses blessures. Habituée à discuter de divers sujets avec ses abonnés, Tanya Pardazi avait évoqué le parachutisme lors d’une dernière vidéo postée sur les réseaux sociaux. Depuis l’annonce de son décès, les hommages se succèdent sur la Toile.