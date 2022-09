Kate et William, le National Geographic et... un poulpe: le prince Laurent se met en scène dans une vidéo humoristique

Assis sur un fauteuil et muni d'un magazine intitulé "Belgian Geographic", une référence évidente au célèbre "National Geographic", le prince Laurent s'est laissé aller à un trait d'humour pour sa fondation. Sur la couverture de l'ouvrage qu'il tient en main, on peut d'ailleurs voir le frère du Roi lui-même en compagnie d'un poulpe et titré: "Le prince a finalement réussi à parler avec le poulpe". Un clin d'œil à une interview passée qui avait fait couler l'encre à l'époque.

Interrogé par son fils sur leurs projets du week-end, le prince Laurent a d'abord évoqué le "mariage de William et Kate" avant de se rétracter: "Ce dimanche 11 septembre, il y a surtout la Journée Familles & Toutous au Château du Val Saint Lambert (à Seraing, ndlr.). Il y aura des activités gratuites pour les petits et les grands, de deux à quatre pattes, et je vous invite tous à nous y rejoindre", raconte-t-il devant la caméra.