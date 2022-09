Alessandra Sublet évoque les tournages dans “L’Amour est dans le pré”: "J’étais bourrée"

Avant que le célèbre programme agricole ne soit présenté par Karine Le Marchand, Alessandra Sublet avait animé L'amour est dans le pré sur M6. Et durant toutes ces saisons, l'ex-animatrice a noué des liens forts - pour ne pas dire arrosés ! - avec les agriculteurs sur les tournages. "Très souvent, pour te remercier, ils te font boire des petits digestifs, et moi, j'étais bourrée, vraiment, l'après-midi", a-t-elle ainsi expliqué, avec humour, dans Les 50 émissions préférées des Français diffusé vendredi dernier sur TF1. "Je commençais l'interview et j'avais les mots qui venaient, mais pas dans le bon ordre."

En 2015, celle qui a annoncé sa retraite télé en avril dernier pour se consacrer à sa carrière de comédienne évoquait déjà ces relations intimes vécues dans L'amour est dans le pré. "Je dois vous avouer une chose : je ne bois pas une goutte d'alcool, mais, sur les tournages, une fois sur deux, j'étais cuite", confiait-elle à l'époque à Télé 7 Jours. "Avec les agriculteurs et l'équipe technique, on ne pouvait pas refuser les petites spécialités locales. J'étais parfois incapable de reprendre le tournage avant 17 heures […]. Un jour, j'ai même été obligée de demander une chambre à l'un des candidats après un digestif un peu trop fort."