Elon Musk dézingue “Les Anneaux du Pouvoir”: “Tolkien doit se retourner dans sa tombe”

La série préquelle du Seigneur des anneaux, The Rings of Power, a attiré la grande foule pour son lancement sur Amazon Prime Video, mais ne compte manifestement pas Elon Musk parmi ses fans.

Le boss de Space X l'a clairement fait savoir via Twitter : "À peu près tous les personnages masculins présentés jusqu'à présent sont des lâches, des abrutis ou les deux à la fois. Seule Galadriel se montre courageuse, intelligente et gentille." Et d'ajouter dans un deuxième tweet : "Tolkien doit se retourner dans sa tombe." On attend avec curiosité la réaction de Jeff Bezos, très attaché à cette série.