Karine Le Marchand sans tabou: “J’ai fait de la chirurgie esthétique et je l’assume”

"J'ai réparé ce qui n'allait pas et je vis avec le reste", a ainsi confié la femme de 54 ans à Femme actuelle. "Évidemment, je n'ai plus la peau aussi ferme qu'à 25 ans, mais je ne peux rien y faire". Karine Le Marchand essaye même de faire changer quelque peu les mentalités vis-à-vis de ces opérations. "Il y a des gens pleins d'énergie, de vie et d'envie qui sont physiquement usés et fatigués. Je crois que c'est handicapant au quotidien de ne pas se reconnaître dans l'image qu'on renvoie". Et de conclure : "Je suis contre cette hypocrisie qui consiste à dire aux femmes qu'il faut qu'elles restent jeunes et belles, mais sans jamais ne rien faire 'sinon ça ne fait pas naturel'".