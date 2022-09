Meghan Markle huée lors d'un discours à Manchester: "Elle a parlé d'elle 54 fois en 7 minutes"

La duchesse de Sussex et son mari n'ont pas reçu l'accueil qu'ils espéraient.

A l'occasion du sommet One Young World de Manchester, Meghan Markle a prononcé son premier discours au Royaume-Uni depuis qu'elle a quitté le pays pour aller vivre en Californie avec Harry.

Mais la duchesse de Sussex et son mari n'ont pas reçu l'accueil qu'ils espéraient. Après avoir débuté son discours par "c'est bon d'être de retour au Royaume-Uni", Meghan Markle a été huée par l'assemblée présente.

Dans son énoncé, elle faisait la part belle aux jeunes plein d'ambitions qui ont envie de changer le monde. "Je vois le monde à travers mes enfants et j'essaie d'imaginer à quoi ressemblera le monde quand ils seront grands. C'est vous qui conduisez le changement positif et nécessaire dans le monde en ce moment. Et je suis tellement reconnaissante d'être avec vous aujourd'hui", a-t-elle confié.

Mais la presse n'a pas cru à son discours et a critiqué la femme du prince Harry, trouvant qu'elle parlait beaucoup d'elle-même: "Elle a fait référence à elle-même 54 fois dans un discours de 7 minutes", peut-on lire notamment dans les colonnes du Daily Mail. "Elle se donne tant de mal pour paraître modeste", lance encore un autre média.

La presse anglo-saxonne a également reproché à Meghan Markle de parler uniquement de sa propre famille. "C'étaient beaucoup de choses sur Meghan", commentent encore les journaux anglais.