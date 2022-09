“30 bouteilles de vodka par semaine”: les confidences cash de Benjamin Biolay sur son "passé d'alcoolo"

“À 30 ans, j’étais alcoolo”, confesse le chanteur de 49 ans dans Marie Claire. “J’étais sûr que je serais poète maudit à vie”. À l’heure où Saint-Clair (ce 9 septembre), le neuvième album de Benjamin Biolay va sortir dans les bacs, l’artiste s’est confié sur son ancienne addiction. Benjamin Biolay révèle même qu’il remplissait les petites bouteilles d’eau de vodka et en consommait “30 par semaine”, d’après les comptes de son régisseur (soit jusqu’à “cinq litres par jour”). “J’étais mort de trouille… Ce n’était pas agréable, je devenais gras, je n’étais même pas bourré”, se souvient ainsi l’interprète de L’eau claire des fontaines.

Conscient toutefois de cette dépendance à l’alcool, Benjamin Biolay a fait un choix radical : ne plus toucher une goutte d’alcool pendant six mois. “Et plus jamais d’alcool fort.” L’artiste accro à la vodka admet cependant que cette ivresse reste un “outil de travail”, dit-il, cash, toujours dans les colonnes de Marie Claire. “En studio, il m’arrive d’être bourré. Deux, trois verres vont me faire partir, faire taire mon putain de cerveau, ma dureté avec moi-même qui m’empêche de baiser une chanson quand je suis à deux doigts de trouver un truc”. Aujourd’hui, Benjamin Biolay assure être débarrassé de cette addiction, même s’il lui arrive de boire encore dans le cadre de son travail.