Inquiétude pour Elizabeth: sa santé fait parler après sa rencontre avec la Première ministre Liz Truss

La reine et son physique sont revenus au coeur des débats.

Quinze. C'est désormais le nombre de Premiers ministres rencontrés par Elizabeth II durant ses 70 années de règne. Comme le veut la tradition, Liz Truss, la conservatrice fraîchement élue, est allée serrer la main de Sa Majesté.

Petite forme

La réunion au sommet a eu lieu dans les bureaux feutrés de Balmoral, château écossais des Windsor où la reine a pris ses quartiers. Malgré son sourire, Elizabeth II a affiché sa petite forme du moment devant les photographes. Munie d'une canne qu'elle ne quitte presque plus, la souveraine a tendu une main bleutée à la nouvelle Première ministre du pays. De quoi faire bondir ses sujets et raviver les inquiétudes autour de son état de santé à l'âge de 96 ans, souligne le New York Post . "La reine disparaît sous nos yeux" , s'alarmait récemment l'experte royauté Daniela Elser.