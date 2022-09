Jason Momoa ne ressemble plus à ça

Et c'est pour la bonne cause.

Son image est loin d'être sa priorité. Depuis qu'il a crevé l'écran dans Game of Thrones, tout le monde s'arrache Jason Momoa et son imposante dégaine de bad boy. Mais à la ville, l'acteur originaire d'Hawaii a un coeur en or, et il vient encore de le prouver.

"J'en ai assez"

"Aquaman" a en effet décidé de changer radicalement son look. Le but ? Alerter son public sur les dérives de l'usage abusif de plastique. "Je me rase les cheveux pour dénoncer les produits en plastique à usage unique. J'en ai assez de ces bouteilles en plastique. Il faut arrêter. Les fourchettes en plastique et toutes ces cochonneries finissent dans notre terre, dans nos océans", a-t-il expliqué tout en se délestant de sa légendaire chevelure. Un acte engagé de plus pour celui qui a fondé Mananalu Water, une entreprise dont l'emballage est composé d'aluminium 100% recyclable.