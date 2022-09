Kim Kardashian exhibe ses fesses en couverture d'un magazine

Voilà des clichés qui risquent bien de faire le buzz sur internet. Dans une série de photos pour le magazine "American Dream", on peut voir Kim Kardashian prendre la pose. Sur l'une d'elles notamment, la star de téléréalité apparaît avec un jean dézippé et descendu, laissant apparaître ses fesses et son slip de sport.

Pour The Sun, elle précise avoir "adoré" porter cette pièce de vêtement: "L'équipe de photographes était genre 'Pas de slip' et moi j'ai dit: 'Allez, c'est mon truc'. Je suis meilleur quand je les ignore et que je fais ce que je veux. Donc je suis contente qu'on l'ai fait", raconte-t-elle.

Kim Kardashian a elle même partagé la Une du magazine sur son compte Twitter, visiblement très fière du résultat.