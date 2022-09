La future reine des Pays-Bas soigne sa première rentrée universitaire

L'année des grandes premières. À 18 ans, la princesse Catharina-Amalia poursuit sa mue et en ce mois de septembre, c'est sur les bancs de l'université qu'elle a rendez-vous.

Ce lundi, la fille de Willem-Alexander et Maxima a été immortalisée en tant qu'étudiante dans les rues de la capitale. L'héritière avait opté pour un long manteau crème, un jean blanc effiloché et des baskets Veja. Une touche chic et royale puisque Kate Middleton et Meghan Markle ont porté cette marque française et écoresponsable par le passé. Catharina-Amalia a donc suivi ses premiers cours de Bachelor en politique, psychologie, droit et économie. La princesse vit désormais en colocation au bord du canal de Singel, un choix de la jeune femme qui aspire à être au plus proche de son peuple.